Liga MX: América vs Chivas EN VIVO - Jornada 8 del Apertura 2025

Mientras "Canelo" Álvarez sube al ring del Allegiant Stadium para enfrentarse a Terence Crawford, América y Chivas saltarán a la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes para disputar una edición más del Clásico Nacional.

La noche de las "Águilas" podría ser histórica. Más allá de proteger su invicto, una victoria no solamente los acercaría al liderato del Apertura 2025: sumarían su triunfo número cien ante Chivas, tomando en cuenta que se han enfrentado en 261 partidos oficiales a lo largo de su historia.

Desde que el André Jardine tomó las riendas del América, la estadística del Clásico Nacional se pintó de azulcrema. Al menos, en los torneos locales: el técnico brasileño tiene un saldo tres victorias y tres empates ante los rojiblancos.

En contraste, Chivas no vive su mejor momento. Para la octava fecha del torneo, solamente suman una victoria ante el Atlético de San Luis. Cuatro solitarios puntos los han dejado hasta el fondo de la tabla general, ocupando el lugar dieciséis.

Para este encuentro, las "Águilas" contarán con plantel completo; mientras que el "Rebaño Sagrado" jugará sin Alan Mozo, Daniel Aguirre, Omar Govea y Alan Pulido.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Ciudad de los Deportes.

Minuto a minuto de América vs Chivas; hoy, 13 de septiembre