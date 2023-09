En Chivas parece que el tenis es uno de los deportes que más siguen, el presidente Amaury Vergara acudió el lunes pasado al Guadalajara Open WTA 1000 y ahora las jugadoras del plantel femenil acudieron para divertirse en la cancha.

Alicia "Licha" Cervantes, Kimberly Guzmán, Litzy Serna y Adriana Iturbide acudieron al Complejo Panamamericano para disputar un duelo de tenis con las ganadoras del US Open, Gabriela Dabrowski y Erin Routliffe.

"Es bueno convivir con diferentes deportistas, nos ayuda ver su rendimiento, nos ayuda muchísimo como liga y como mujeres aquí en México", comentó 'Licha' Cervantes.

Adriana Iturbe llegó preparada con su propia raqueta para enfrentar a la canadiense y australiana, la rojiblanca no ocultó su emoción por vivir esta oportunidad.

"Me encantó esta dinámica, desde que me dijeron yo dije que sí, me encanta el tenis y qué mejor que disfrutar con las campeonas del US Open", comentó la delantera mexicana.

De igual forma, jugaron ante las paraatletas tapatías Claudia Taboada y Rosalba Vázquez, minutos después las jugadoras del 'Rebaño' se sentaron en la silla de ruedas para intentar pelotear, pero fue un reto.

"Saber que también ellas son deportistas como nosotras y que hacen lo que más les gusta y ver a ellas con sillas de ruedas está padre, saber que pueden practicar este deporte que tanto aman sin ningún impedimento", afirmó Iturbe.

Posteriormente, las tenistas tuvieron una prueba, porque se enfrentaron a Cervantes e Iturbe en duelos de fut-tenis.

Licha Cervantes y Chivas Femenil conviven con las ganadoras del US Open en el Guadalajara Open - Foto: Arturo Sanguino