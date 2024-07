Leyenda del América destroza a fichaje del Cruz Azul: "No me gusta la gente fracasada que regresa"

Uno de los refuerzos más importantes de Cruz Azul es el de Jorge Sánchez, zaguero mexicano que abandonó el futbol europeo para regresar a la Liga MX, ahora con la Máquina, situación que no cayó bien en algunos referentes del futbol mexicano como Carlos Reinoso, leyenda del América.

El exfutbolista chileno destrozó en críticas al jugador mexicano por su llegada a la Noria.

“No me gustan los regresos, no me gustan los fracasos, no me gusta la gente fracasada que regresa a un lugar cómodo” sentenció en el programa Línea de cuatro de TUDN.

“Hasta suerte tiene este muchacho, Rodrigo Huescas es para mí mucho mejor a pesar de haber sido, delantero, volante y el trabajo que ha hecho en Cruz Azul, extraordinario” agregó.

Finalmente, Reinoso se unió a quienes no entienden por qué regresar al futbol mexicano cuando ya se dio el salto al viejo continente, donde Sánchez jugó en equipos como el Ajax y el Porto.

“Yo jugué futbol y nunca regresé a mi tierra y hasta el día de hoy no regresé a mi tierra. No me gusta que el futbol mexicano aplauda los fracasos, este chico fue a Europa y fracasó” concluyó.

