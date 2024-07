Conmebol condena la violencia tras la pelea en la que se involucraron jugadores uruguayos

La Conmebol "condenó enérgicamente" los actos de violencia en el futbol tras la pelea con aficionados colombianos en la que se vieron implicados este miércoles varios jugadores uruguayos como Darwin Núñez y Ronald Araújo al finalizar la semifinal de la Copa América entre ambas selecciones.

"No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha", afirmó la Conmebol en un comunicado en el que no se refirió directamente a los incidentes ocurridos al término de la semifinal de este miércoles disputada en el Bank of America Stadium de Charlotte.