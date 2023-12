León y las reacciones de la prensa internacional, tras su eliminación del Mundial de Clubes

"La Fiera" tuvo un debut amargo en el Mundial de Clubes. Un solitario gol del conjunto japonés, Urawa Reds, terminó por sepultar al equipo mexicano y con ello, se acabó el sueño.

La situación no terminó ahí, pues horas más tarde, Nicolás Larcamón abandonó al Club León, dejándolo sin director técnico.

Para rematar, la prensa internacional se mostró opinativa en lo que refiere al desempeño de "La Fiera".

Lee también León y los equipos de la Liga MX que también han "fracasado" en el Mundial de Clubes

León durante el Mundial de Clubes - Foto: Imago7

¿Qué dijo la prensa internacional tras la derrota del Club León?

Italia

Por un lado, la prensa italiana destacó el dominio de Urawa Reds en la cancha del Prince Abdullah al-Faisal Stadium.

"Los rojos del Urawa tuvieron más posesión en la primera mitad, tratando de atacar de inmediato, pero León también pudo crear sus ocasiones. En cualquier caso, la primera ocasión clara de gol fue de Okubo para el Urawa a los dieciocho minutos de juego", escribió la prensa.

Brasil

En los medios brasileños, la prensa destacó el pésimo escenario de León y que los Diamantes Rojos del Urawa serán los próximos rivales del Manchester City.

"Como si el escenario del partido no fuera lo suficientemente malo para León, el defensor Tesillo recibió su segunda tarjeta amarilla en el partido tras una falta cometida al borde del área y fue expulsado. En el tiro libre, Schalk mandó la pelota a la barrera y el balón casi no entra después del desvío. A pesar de haber ensayado una presión en los minutos finales, los mexicanos no consiguieron el gol y se despidieron del Mundial de Clubes, mientras que los Diamantes Rojos del Urawa siguen y se enfrentan al Manchester City en la semifinal”, sentenció.

Honduras

La prensa hondureña no se contuvo y arremetió contra "La Fiera". En sus palabras, "el León de México decepciona en el Mundial de Clubes".