León Marchand convive con jóvenes nadadores

El Torneo Internacional de Natación, celebrado en la Alberca Querétaro 2000, concluyó con gran éxito y con la presencia estelar del francés Léon Marchand, uno de los mejores en el mundo.

La competencia reunió a cuatro figuras internacionales, quienes destacaron no sólo en el agua, sino también por la convivencia que mantuvieron con los jóvenes mexicanos. El evento incluyó diversas actividades de integración y recaudación de fondos, como la Cena de Campeones, a la que asistieron más de 100 jóvenes. Un acceso VIP de dos mil pesos por niño que permitió convivencia directa durante el fin de semana, y una Cena de Despedida con costo de mil 500 por persona, donde los asistentes disfrutaron de fotografías, autógrafos y discursos de los atletas.

Y aunque se canceló la visita programada a la Acuática Nelson Vargas, debido al cansancio de los nadadores, los organizadores resolvieron la situación al permitir que los mejores representantes de la escuela entregaran personalmente regalos a los atletas internacionales, encabezados por Marchand, lo que resultó en un momento especial de convivencia.

Este tipo de experiencias refuerzan la motivación, inspiran a nuevas generaciones y les muestran que el alto rendimiento es alcanzable con disciplina y esfuerzo. Padres y entrenadores coincidieron en que el aprendizaje más valioso fue ver a sus hijos compartir, escuchar consejos y tomar como ejemplo a quienes hoy dominan la natación internacional.

En lo deportivo, el gran protagonismo fue para La Loma Querétaro, dirigida por el entrenador Ascanio Fernández.