Más Información

Emilio González llega al PGA Tour con una mentalidad inquebrantable

Emilio González llega al PGA Tour con una mentalidad inquebrantable

León Marchand convive con jóvenes nadadores

León Marchand convive con jóvenes nadadores

América, con la obligación de ganar y pelear el liderato; HOY enfrentan al Atlético de San Luis

América, con la obligación de ganar y pelear el liderato; HOY enfrentan al Atlético de San Luis

Cruz Azul busca su octavo triunfo al hilo frente al Querétaro

Cruz Azul busca su octavo triunfo al hilo frente al Querétaro

Emilio González sueña con una carrera longeva en el PGA Tour

Emilio González sueña con una carrera longeva en el PGA Tour

El Torneo Internacional de Natación, celebrado en la Alberca Querétaro 2000, concluyó con gran éxito y con la presencia estelar del francés Léon Marchand, uno de los mejores en el mundo.

La competencia reunió a cuatro figuras internacionales, quienes destacaron no sólo en el agua, sino también por la convivencia que mantuvieron con los jóvenes mexicanos. El evento incluyó diversas actividades de integración y recaudación de fondos, como la Cena de Campeones, a la que asistieron más de 100 jóvenes. Un acceso VIP de dos mil pesos por niño que permitió convivencia directa durante el fin de semana, y una Cena de Despedida con costo de mil 500 por persona, donde los asistentes disfrutaron de fotografías, autógrafos y discursos de los atletas.

Y aunque se canceló la visita programada a la Acuática Nelson Vargas, debido al cansancio de los nadadores, los organizadores resolvieron la situación al permitir que los mejores representantes de la escuela entregaran personalmente regalos a los atletas internacionales, encabezados por Marchand, lo que resultó en un momento especial de convivencia.

Este tipo de experiencias refuerzan la motivación, inspiran a nuevas generaciones y les muestran que el alto rendimiento es alcanzable con disciplina y esfuerzo. Padres y entrenadores coincidieron en que el aprendizaje más valioso fue ver a sus hijos compartir, escuchar consejos y tomar como ejemplo a quienes hoy dominan la natación internacional.

En lo deportivo, el gran protagonismo fue para La Loma Querétaro, dirigida por el entrenador Ascanio Fernández.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS