League of Legends, una década de servir a sus fans

Ser el videojuego de deportes electrónicos más seguido por la industria, no fue sencillo. Hace 10 años, en Latinoamérica, comenzó esta aventura de League of Legends y hoy se ha convertido en una de las zonas con más seguidores.

El 8 de junio de 2013 fue el parteaguas para muchos ciber atletas que buscaban una oportunidad para dedicarse a esto. Raúl Fernandez, director de Esports Américas, Riot Games, señaló a EL UNIVERSAL Deportes que fue el momento preciso en el que nacieron leyendas y en el que la comunidad de League of Legends se uniera.

“Va de la mano el éxito de los deportes electrónicos con el juego. Para nosotros, este éxito ha sido servir a la comunidad. Es nuestra razón de ser. Estamos para servir a la comunidad, sin ellos no tendríamos trabajo. Con el apoyo recibido, hemos visto el crecimiento. Se han ido rápido estos 10 años. Iniciamos en un espacio pequeñito, jugábamos en línea con dificultades, y vemos ahorita que ya tenemos un estadio, con un servidor local y con equipos profesionales”, dijo.

El éxito de League of Legends en la industria de deportes electrónicos se basa en la calidad, jugabilidad y el sistema de juego competitivo que lo hace accesible para los novatos y avanzados. El tiempo y dinero invertidos siempre será importante.

“A diferencia de otros juegos, nosotros tomamos a League of Legends como un servicio. Desde que empezó, no hay LoL 2. Es simplemente una evolución de ese juego. En otros deportes como el futbol, si bien ha tenido una evolución en sus reglas, siguen siendo 11 jugadores tratando de meter un gol. Nosotros no queremos que aprendas a jugar un juego desde cero. Hay algunos juegos que tienes que estar comprando todos los años para poder seguir participando, y al juego se le deja de dar servicio una vez que sale una nueva edición”, recuerda.

La región de Latam se ha consolidado en esta década. El plan de Riot Games es posicionarse y que aumente el nivel competitivo.