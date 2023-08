Jaime Lozano: El técnico campeón del mundo tiene mi edad; estoy preparado

Cuando Jaime Lozano llegó como entrenador interino de la Selección Mexicana, para dirigir la Copa Oro, desconocía lo que vendría para él y su cuerpo técnico, pero el verano le sonrió.

Aún con el trofeo en sus manos, la incertidumbre seguía latente. La etiqueta de “interino” todavía colgaba de su saco, pero sí tenía una certeza: “Estoy listo para lo que venga”.

Ya con el nombramiento como técnico del Tricolor, el Jimmy sueña en grande y no teme al siempre banquillo “caliente” del equipo nacional.

“No, miedo no. Creo que he trabajado y lo sigo haciendo, viviendo el presente en adaptarme rápido a las situaciones y en saber que las opiniones y críticas van a llegar por el puesto en el que estoy. Entonces, ni todo lo bueno cuando ganamos, ni mucho menos lo malo”, declaró el exfutbolista en su presentación.

La edad y poca experiencia ante escenarios de alta presión fueron las primeras críticas que recibió luego de su nombramiento; sin embargo, Lozano se respalda en Lionel Scaloni, técnico de Argentina.

“El campeón del mundo tiene mi edad, y lo fue hace un año. No creo que sea un tema de edad y experiencia, es de capacidad, y a mí me llega la oportunidad en un gran momento. Me tocó estar donde tenía que estar y con la preparación que debía tener para asumir el reto”, aseveró a EL UNIVERSAL Deportes.

Ir paso a paso es parte del proceso, pero para todos. La estrella a seguir es el Mundial 2026, donde Jaime Lozano quiere hacer historia para el futbol mexicano.

“[Quiero] hacer algo que nunca se ha hecho. Para mí, eso es hacer historia, llegar a un lugar a donde nunca se ha llegado, y hay que trabajar. Lo que dependa de nosotros, tenerlo controlado y lo mejor trabajado posible. No todo depende de nosotros, ni de los jugadores”, concluyó.