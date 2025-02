El piloto británico, Lando Norris, no sólo carga con la presión de proteger el Campeonato de Constructores con el que, el año pasado, se coronó McLaren; también tiene el imperativo de ponerle un alto al dominio que Max Verstappen ha construido en los últimos cuatro años.

Consciente de esto, prometió que le dará pelea al tetracampeón del mundo. Más ahora porque ya se encuentra en un nivel en el que genuinamente puede conseguir el título de la máxima categoría del automovilismo; al menos, así lo siente en el presente.

"Debo enseñarle los dientes y mostrarle que no voy a dejarle espacio, pero también debo ser un piloto inteligente. Hace falta ser un piloto inteligente para pelear con Max, lo vimos la pasada temporada", lanzó Norris.

Las palabras del británico se dieron durante la presentación del MCL39. Ahí, Lando adelantó que su estrategia será simplemente hacer uso tanto de la rapidez de su monoplaza, como de la propia, para no caer en la misma agresividad que "Mad Max".

"No tengo nada que probarle y no voy a asumir riesgos inútiles. Simplemente me voy a concentrar en mí mismo. Max es rápido, agresivo y uno de los mejores de la historia. La mejor solución es ser más rápido que él y estar delante . Evidentemente, es nuestro objetivo", sentenció Lando Norris.

Max Verstappen y Lando Norris en el Gran Premio de México 2024

¿Cuándo empezará la próxima temporada de la Fórmula 1?

Sin Sergio Pérez como piloto de Red Bull, el "Gran Circo" regresará hasta marzo del 2025, cuando se celebren las actividades del Gran Premio de Australia.

Ahí, Max Verstappen y Liam Lawson le darán batalla a McLaren y Ferrari para recuperar el Campeonato de Constructores que consiguieron en el 2023, cuando Verstappen y "Checo" se coronaron con el campeonato y subcampeonato. Una hegemonía que perdieron el año pasado.

Y claro, Lando Norris iniciará su pelea por ponerle un alto al dominio de Vestappen.

