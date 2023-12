La Selección Mexicana Femenil se enfrentará a Estados Unidos y Argentina en la Copa Oro W

Este lunes se llevó a cabo el sorteo de la CONCACAF para definir los grupos de la Copa Oro W, a disputarse del 17 de febrero al 10 de marzo del año que viene en Estados Unidos.

La Selección Mexicana Femenil conoció a sus rivales y enfrentará a dos países con los que mantiene gran rivalidad como Estados Unidos y Argentina.

La selección dirigida por Pedro López no podría llegar en un mejor momento. Son las actuales monarcas Panamericanas y Centroamericanas y del Caribe, no han perdido un solo partido en el año y vienen con sed de revancha por no obtener los boletos a la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos.

La Selección está en el grupo A con Estados Unidos, Argentina y las ganadoras del duelo entre Guyana y República Dominicana.

Todos los partidos serán disputados en el Dignity Health Sports Park y el debut será ante la Albiceleste el 20 de febrero. Tres días más tarde enfrentarán a las ganadoras del duelo entre Guyana y República Dominicana y finalmente, se verán las caras con Estados Unidos el 26 de febrero.