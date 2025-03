Los Ángeles.— La Nations League de la Concacaf tendrá nuevo campeón. Luego de la sorpresiva eliminación de Estados Unidos a manos de Panamá, la corona de la joven competencia verá un nuevo monarca.

México y el conjunto canalero serán los que disputen el título, mañana en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Para Julián Quiñones, delantero del Tricolor, no se minimiza el compromiso con la ausencia estadounidense. “Era importante para nosotros estar en la final. No me duele que no esté Estados Unidos, enfrentaremos a Panamá, que por algo está ahí. Así es el futbol. Queremos el título”, declaró el atacante del Al-Qadisiya de Arabia Saudita.

En la semifinal frente a Canadá, Javier Aguirre decidió jugar con Santiago Giménez y Raúl Jiménez en la delantera. Quiñones ingresó de cambio y, aunque por ahora no luce como titular indiscutible, espera su momento. “Siempre estoy listo para competir contra quien sea. Me toca esperar y ser paciente. Trabajo en silencio para pelear mi lugar. Competir contra Santi y Raúl es un gran orgullo para mí, son enormes delanteros”, agregó.

Desde la llegada de Javier Aguirre, muchas cosas han cambiado en el seno tricolor, desde la disciplina hasta la intensidad y amor por la camiseta son cosas que el Vasco ha modificado. “Hoy se confirma el trabajo que se viene haciendo. Vino a cambiar la unión, la intensidad, la garra que debe caracterizar a la Selección. El objetivo siempre es ganar”, concluyó.