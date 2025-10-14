La Selección Argentina goleó a Puerto Rico en partido amistoso

Este martes la Selección Argentina ganó, gustó y goleó frente a Puerto Rico (6-0) en el Chase Stadium de Miami en el último partido amistoso de esta Fecha FIFA.

Los actuales campeones del mundo, en una nueva exhibición de su talento, pasaron por encima del modesto conjunto boricua.

En la casa del Inter Miami, que se convirtió en el segundo hogar del ocho veces ganador del Balón de Oro, Lionel Messi, la 'Scaloneta' firmó su segunda victoria en esta fecha FIFA, tras derrotar a Venezuela hace unos días en el estadio Hard Rock.

Esta vez, los goleadores fueron Alexis Mac Allister en dos ocasiones, Gonzalo Montiel, Steven Echevarría en propia puerta y Lautaro Martínez, también con un doblete.

Lionel Messi, que no jugó contra Venezuela por ser cedido al Inter Miami para enfrentar al Atlanta en la MLS, no aportó goles a la goleada.

