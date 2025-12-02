A los 15 años de edad, Laura Vaca se convirtió en una de las figuras más jóvenes del deporte mexicano en participar en los Juegos Olímpicos de 1968. Su camino hacia la máxima justa comenzó mucho antes, en una serie de competencias internacionales en Estados Unidos, donde enfrentó a algunos de los mejores nadadores del planeta y ganó la confianza necesaria.

Destacó el Internacional de Santa Clara, cita legendaria en la que participaron figuras como Mark Spitz, Don Schollander, Debbie Meyer y Mike Burton.

Con el apoyo de sus padres y bajo la guía de su entrenador Ronald Johnson, Laura trabajó con disciplina y entusiasmo.

El esfuerzo rindió frutos: Vaca se colocó entre las ocho mejores del mundo en las pruebas de 800 metros libres y 400 combinado individual, una hazaña que marcó su vida para siempre.