La natación recupera, de a poco, certidumbre y orden

La natación en México vive un momento clave de reorganización y redefinición. Luego de años de incertidumbre, decisiones polémicas y pérdida de confianza en la antigua Federación Mexicana (FMN), el deporte acuático nacional comienza una nueva etapa, con la consolidación de una agrupación reconocida oficialmente, encabezada por Daniel Delgadillo y María Mata Cocco.

La abogada Marta Gil, madre de nadadores, colaboró en un informe estratégico sobre la natación en México, que desglosaremos en tres entregas, dentro de las páginas de EL UNIVERSAL Deportes.

El objetivo inmediato ha sido claro: Devolver legitimidad, orden y certidumbre a un sistema que había quedado fragmentado.

Los avances son visibles. Hoy, existe una estructura funcional que ha permitido validar eventos nacionales, ordenar el calendario competitivo y establecer procesos técnicos y administrativos más claros.

Esto contrasta con la etapa previa, en la que se promovían competencias sin aval oficial, generando confusión entre atletas, entrenadores y familias.

El año anterior fue un punto de consolidación, con la realización de cinco eventos nacionales avalados, además de campeonatos estatales, y una participación estimada de alrededor de cinco mil nadadores. La garantía de validez de marcas representó un paso fundamental para reconstruir la confianza del sistema y fortalecer la competencia.