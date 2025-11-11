La Investidura 2025 del Salón de la Fama del Futbol celebró a 18 nuevas leyendas

En una noche cargada de historia y sentimientos, el Auditorio Gota de Plata de Pachuca rindió homenaje al legado futbolístico con la Ceremonia de Investidura 2025 del Salón de la Fama del Futbol.

¡MUY AGRADECIDO! 🫡🔥⚽



Iker Casilla comparte su sentir por sumarse al Salón de la Fama pic.twitter.com/D3IALlNZdb — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 11, 2025

El evento, que reunió a figuras emblemáticas del balompié nacional e internacional, no solo celebró trayectorias extraordinarias, sino que también tocó fibras profundas en los corazones de los asistentes, quienes vieron a cada leyenda desfilar y agradecer a la vida por poder compartir este momento con sus familiares.

Lee también Selección Mexicana: ¿Cuándo enfrentará el Tri a Argentina por los dieciseisavos de final en el Mundial Sub-17?

Con la presencia estelar de Iker Casillas, campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y referente del Real Madrid, junto a leyendas como René Higuita, Dunga e íconos mexicanos como Ignacio Ambriz y Juan Francisco Palencia, el evento avalado por la FIFA sumó a 18 nuevas estrellas.

¡ARGENTINA PARA CAMPEÓN DEL MUNDO! ⚽🏆



Ubaldo Fillol, leyenda de la Selección de Argentina asegura que su país puede repetir el título en el Mundial de 2026 pic.twitter.com/7ojj8Q1Iju — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 11, 2025

Uno de los momentos más especiales de la noche fue protagonizado por Guadalupe Tovar, pionera del futbol femenil en el país, quien en su discurso no pudo evitar las lágrimas al ver la transformación que ha tenido el deporte para las mujeres.

Lee también Mikel Arriola confirma que la Liga MX implementará el fuera de lugar semiautomático al estilo de la Premier League

"Hay muchas personas a las que tengo que agradecer, muchas de ellas están en el cielo. Yo jamás imaginé que, tras muchos años, este momento se volviera realidad. El mayor orgullo fue y es luchar por México. Es hermoso cómo ha cambiado todo", compartió.

"ESTAMOS PARA COMPETIR" 🗣️🇲🇽



Juan Francisco Palencia habla sobre las expectativas de México en la. Copa de Mundo de 2026 pic.twitter.com/0qtqFEecwd — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 11, 2025

Con cada discurso, ovación y mirada emocionada, los festejados se olvidaron de toda rivalidad en la cancha y, en su lugar, recibieron el cariño del mundo, que, presentes o a la distancia, mostraron respeto y admiración por quienes han engrandecido el futbol, dejando la vida en cada jugada.

Lee también Charlyn Corral deja en el aire seguir en la Liga MX y asegura que puede volver al extranjero

Lista de investidos al Salón de la Fama del Futbol – Generación 2025

Exfutbolistas nacionales

Luis Flores

Miguel España

Ignacio Ambriz

Milton Queiroz

Francisco Palencia

Gerardo Torrado

Exfutbolistas internacionales

Iker Casillas

Dunga

Gary Lineker

Ronald Koeman

René Higuita

Diego Forlán

Decanos

Osvaldo Castro

Manolete Hernández

Ubaldo Matildo

José Martínez

Femenil

Guadalupe Tovar

Abby Wambach

Lee también Cristiano Ronaldo espera que su sexto Mundial a los 41 años sea 'definitivamente' el último