La emotiva carta de Guillermo Ochoa a la afición mexicana

Mediante una carta publicada en redes sociales, Guillermo Ochoa refrendó lo dicho ayer en la conferencia de prensa previa a la final de la Copa Oro: la Selección Nacional necesita tranquilidad en su entorno.

"Lo que necesita la Selección Nacional de México en estos momentos es un poco de calma, de tranquilidad, para poder construir, para ir paso a paso", asegura el capitán del Tricolor.

Al mismo tiempo, el futbolista de la Salernitana recuerda que el gran objetivo del equipo dirigido por Jaime Lozano es devolver la Copa Oro a las vitrinas de la Federación Mexicana de Futbol, porque es el lugar "al que pertenece".

Lee también La selección da tremenda sorpresa a niño etiope que quería ser mexicano y hasta quesadillas le regalaron

"El objetivo de nosotros al jugar esta Copa de Oro era quedarnos hasta el último día, jugar la final y después, ganarla", subraya. "Tenemos históricamente la responsabilidad y el compromiso al vestir esta playera de ganar este torneo en Concacaf, de levantar el título y el objetivo es, sin duda, regresar la copa a México, regresarla a casa, donde corresponde".

En caso de que se corone la Selección Mexicana, Ochoa se convertirá en el futbolista con más títulos en la historia del torneo (cinco) y rompería el empate que tiene con el estadounidense Landon Donovan.

Con 38 años de edad recién cumplidos, Ochoa aún se siente apto para aportar en la Selección Nacional.

Lee también VIDEO: ¡AY DOLOR! Israel Reyes interpreta 'Si nos dejan' en la serena de la Selección Mexicana

"Para mí, mientras un futbolista pueda seguir aportando a su Selección, puede seguir portando la playera, y no voy a bajar los brazos ni daré un paso al costado", aclara. "Me siento capaz, me siento feliz de estar acá; yo creo que el trabajo y el sacrificio te regalan momentos bonitos".