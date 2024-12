Kylian Mbappé rompe el silencio; habla sobre la investigación en su contra por presunta agresión sexual

"Voy a triunfar aquí", afirmó rotundamente este domingo Kylian Mbappé sobre el Real Madrid, a pesar de sus comienzos dubitativos esta temporada, sobre los que aseguró que no sufre una depresión y que no recibe ayuda para su salud mental.

En una larga entrevista con Canal Plus Francia emitida este domingo, la estrella madridista mostró su lado más personal y dio su versión sobre algunas de las polémicas que le han acompañado en los últimos meses.

Mbappé aseguró que una buena parte de estas polémicas se deben a que cuando se es una estrella "la gente habla por ti".

"Es por eso que hablo hoy contigo. En un momento dado, hay que hablar. Hace falta que la gente entienda", señala a su entrevistador, el periodista televisivo Mouloud Achour.

El delantero madridista aseguró que no sufre una depresión por su inicio de temporada en el equipo blanco, alejado de sus mejores momentos: "Ha habido momentos en que estaba fatigado, pero no deprimido".

"No he tenido períodos de descanso, he tenido decepciones deportivas", añadió, antes de insistir en que los comentarios sobre una hipotética depresión "es hablar por hablar". También aseguró que no tiene apoyo para su salud mental: "No, pero la gente está contigo. Te apoyan, es la cultura española".

Kylian Mbappé con el Real Madrid - Foto: AP

El delantero francés reconoció que el Real Madrid "no ha estado a la altura de lo que se esperaba" en este inicio de temporada, "pero en el Real se espera a la segunda parte de la temporada. Es ahí cuando serás juzgado".

En este sentido, admitió que su enorme afán competitivo "ha jugado a veces" en su "contra", aunque lo atribuyó "a la pasión de competir".

Preguntado por la investigación de la Justicia sueca en Estocolmo por una presunta agresión sexual, afirmó claramente: "Nunca me sentí preocupado". Aunque reconoció que "hay mucho ruido", dijo que ha intentado concentrarse en su trabajo. "Si la Justicia me convoca, simplemente iré", añadió.

El viaje a Estocolmo ocurrió en octubre durante una convocatoria con la selección francesa de la que estuvo ausente, y desde entonces, no ha vuelto con el equipo nacional.

A pesar de ello, afirmó que su "amor por el equipo de Francia no ha cambiado" y que espera poder lograr un nuevo título mundial con los 'Bleus'. Y sobre la ausencia de su última convocatoria aseguró que él quería ir pero fue "una decisión del seleccionador".