Kylian Mbappé destaca su vínculo con Xabi Alonso: "Es un grandísimo entrenador"

Kylian Mbappé, delantero francés del Real Madrid, calificó a Xabi Alonso, destituido la pasada semana como técnico madridista, como "un grandísimo entrenador" con el que tuvo "una relación espectacular" y dijo que no se puede decir que no haya triunfado, porque "se fue antes de que se decidan los ´titulos".

Mbappé desveló que viajó a Yeda sin estar en condiciones de jugar la final de la Supercopa ante el Barcelona, por un esguince de rodilla, y que arriesgó por el técnico tolosarra.

"Viajo porque quiero siempre jugar todos los partidos. Esté bien o mal. Soy así. Si tengo la oportunidad de jugar cada partido, lo haré. El club hizo un plan para volver en la Supercopa y no fue posible ante el Atleti. Me quedé muy triste aquí viendo competir a mis compañeros. Ganaron, yo no estaba listo para jugar pero el míster me pidió venir para apoyar al equipo y es normal", desveló.

"En un partido tan importante lo individual queda atrás al interés del equipo e intenté jugar lo máximo que pude. No fue bien porque no ganamos, y ahora, estoy de vuelta para ayudar y hacer las cosas bien", añadió.

En las palabras de Mbappé quedó claro su pensamiento sobre la destitución de Xabi Alonso, al que ensalzó en todo momento y defendió de la crítica.

"Decir que Xabi Alonso no ha triunfado en el Real Madrid no es verdad. Se fue antes de que se decidan todos los títulos. Ha perdido solamente uno, que es la Supercopa, el resto estamos vivos. Hemos perdido la Copa después", recalcó.

"Para mí va a ser un grandísimo entrenador. He tenido una relación espectacular con él y le deseo lo mejor. Me gusta su visión del fútbol, tiene esa obsesión por los detalles, por el juego. Conoce mucho del fútbol moderno. Ha pasado lo que ha pasado, es una decisión del club que hay que respetar. Ahora hay un nuevo entrenador que tenemos que ayudar porque es su primera experiencia profesional. Y vamos a dar todo para que le vaya bien a Arbeloa y al Real Madrid siempre", añadió.

Además de ser el primer jugador del Real Madrid que lanzó un mensaje de apoyo en las redes sociales a Xabi tras su destitución, Mbappé admitió que el lunes de la pasada semana, el mismo día en el que el club le comunicó su despido, se puso en contacto telefónicamente con el que ha sido siete meses su técnico.

"Hablé con él el día de la noticia porque tenemos muy buena relación. Hablamos de eso, de la vida, lo que va a pasar después. Quería apoyarle porque nunca es fácil cuando pasan este tipo de cosas. Justo o injusto, no es mi responsabilidad. Soy jugador del Real Madrid y con todo el cariño que tengo por Xabi, sé que la vida es así, tengo que seguir adelante", reflexionó.