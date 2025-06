Kyle Larson busca conquistar el Autódromo Hermanos Rodríguez en la NASCAR Cup Series

La NASCAR Cup Series llegó a la Ciudad de México por primera vez fuera de Estados Unido con una carrera puntuable que servirá para consolidar a México como un destino fundamental en el automovilismo internacional. Dentro de la destacada parrilla, el público tendrá en el mexicano Daniel Suárez a su gran favorito; sin embargo, el estadounidense Kyle Larson, que hace unos días tuvo su primer acercamiento al país con un recorrido en trajinera en Xochimilco, busca consagrarse por cuarta vez en esta temporada.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, el piloto de Hendrick Motorsports confesó que "sería importante ganar en México, siempre quieres ganar un nuevo evento y hacerlo en otro país, donde habrá una gran base de aficionados que nunca me ha visto correr sería genial. No es algo que me genere presión, pero me dan ganas de ganar aún más".

Esta temporada, Larson presume tres victorias en Homestead, Miami; en Bristol, Tennessee y en Kansas Speedway. En el mítico Autódromo Hermanos Rodríguez, cree que "lo que será lo más desafiante es la elevación, nunca corremos a esta altitud y creo que nuestros cuerpos lo sentirán, los motores lo sentirán, pero tendremos que adaptarnos a eso".

El AHR, se encuentra a una altura de 2 mil 285 metros sobre el nivel del mar, siendo así el circuito de mayor altitud de toda la NASCAR Cup Series. Larson fue campeón en 2021 y actualmente ocupa el segundo lugar de la clasificación con 535 puntos. Ganó tres de 13 carreras y a bordo de su Chevrolet buscará ofrecer un espectáculo inolvidable al público mexicano, ya que está convencido en aprovechar al máximo una aventura que "nunca pensé que me tocaría vivir".

"Es realmente grandioso venir a la Ciudad de México y traer la NASCAR a estos fans, estoy muy emocionado. Los mexicanos son grandes fanáticos del deporte y seguro se van a divertir mucho" concluyó.