Kevin Álvarez: ¿Qué es la pubalgia, lesión que padece el jugador del América?

Kevin Álvarez, una de las jóvenes promesas del futbol mexicano y vigente campeón de la Liga MX con América, compartió los problemas de salud que vive en la actualidad.

Álvarez, quien ha sido objeto de críticas por la afición por su bajo rendimiento, se sinceró y narró en entrevista con Miguel Layún que padece de pubalgia.

"Tengo pubalgia, es una lesión complicada, para la gente que ha tenido sabe cómo es de doloroso e incómodo”, comentó Álvarez.

En ese sentido, el lateral mexicano agregó que hace meses vivió un capítulo de desesperación, al inyectarse en múltiples ocasiones para eliminar el dolor, situación que dejó de funcionar.

“El torneo pasado, por la emoción de mi primer torneo y ser campeón, de estar ahí, en el equipo, no pare nunca, me inyectaba dos o tres veces a la semana, para poder jugar el fin de semana. Hasta la fecha así lo hago, en pretemporada me inyecté siete de ocho días, porque es muy jodida, pero cada vez el efecto era menor”, finalizó.

Kevin Álvarez hablando sobre su lesión, lleva más de 4 meses con pubalgia y se ha estado inyectando dos-tres veces cada semana para seguir jugando.



¿Qué es la pubalgia?

La pubalgia es una lesión que afecta la región de la pelvis, produciéndose principalmente con cambios bruscos.

Es una lesión común en los deportistas de alto rendimiento, afectado con sobrecarga muscular, que en el caso de los futbolistas se puede dar al golpear el balón, cambios de dirección o exceso de partidos jugados.

Una pubalgia mal tratada además de causar dolores intensos, puede dar lugar a una afección que puede requerir cirugía, con un tiempo de recuperación de ocho semanas.