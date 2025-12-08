Kavak anuncia alianza comercial con la NFL en México de cara al Super Bowl LX

Kavak se une a la National Football League (NFL) en una alianza comercial para ampliar el marcado de aficionados en México.

La plataforma en línea de compra y venta de autos se une a la mejor Liga de futbol americano en un vínculo que, en un principio, durará tres años.

En la previa del juego del Monday Night Football, entre los Chargers de Los Ángeles y los Eagles de Philadelphia, las dos marcas anunciaron el inicio de su relación laboral.

En un evento organizado en la Ciudad de México, el director comercial de la NFL en México, Luis Fernández, y el director global de marca de Kavak, Luis Braña, fueron los encargados de revelar la noticia.

De cara al Super Bowl LX, el objetivo de los nuevos socios comerciales es reafirmar su liderazgo en sus respectivos rubros en nuestro país y ampliar la cantidad aficionados, que, de acuerdo con sus números, supera los 40 millones.

Por tal motivo, revelaron que la alianza estará acompañada de grandes sorpresas para todas las personas apasionados por el futbol americano en México.

Incluso, compartieron que las personas podrán ganarse un pase doble para asistir al Super Bowl XL, que se realizará el 8 de febrero de 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara.

La dinámica que Kavak y la NFL organizaron consiste en cumplir con tres requisitos entre el lunes 15 de diciembre y el martes 20 de enero.

Para acudir a la final de la Temporada 2025, las personas deberán comprar un Auto Kavak, publicar una fotografía con el jersey de tu equipo y escribir la historia de cómo nació su pasión por su equipo y por la NFL.

Para completar la dinámica, deberán compartir la historia en un micrositio que estará abierto durante casi un mes para recibir todas las fotos con las historias.

Cabe resaltar que esta no será la única sorpresa que Kavak y la NFL tienen preparada para todos los aficionados del futbol americano en México con su nueva alianza comercial.