Con el comienzo del Apertura 2023 a la vuelta de la esquina, los equipos de la Liga MX empiezan a realizar movimientos en sus plantillas. Jugadores que llegan a reforzar el plantel, otros que se van, y los rumores que ilusionan o generan disgusto en las aficiones.

Julio Furch, delantero del Atlas, brindó tranquilidad a los hinchas rojinegros al aclarar las dudas sobre su futuro, aunque aseguró que sería un sueño para él jugar en el equipo de sus amores en Argentina.

“Como dije recientemente, no he hablado con nadie. Son solo rumores que salieron no sé de dónde. Ahora estoy tranquilo, enfocado en la pretemporada y en tratar de iniciar bien el torneo. Cuando llegue el momento de hablar con alguien sobre mi futuro, lo vamos a hacer. Desde chico soy hincha de Boca y sería un lindo sueño si el día de mañana se llegara a dar" confesó el goleador a Mediotiempo.

Al hablar sobre su situación contractual con el Atlas, Furch aseguró: "Estamos en diálogo con la gente de Atlas. Por ahí la intención es poder continuar, creo que se han conseguido buenas cosas aquí estamos muy cómodos en ese aspecto".

EL LEGADO DE JULIO FURCH EN ATLAS

El delantero argentino llegó a las filas del Atlas para el Clausura 2021, y desde entonces, se convirtió en una de las leyendas más importantes de la historia rojinegra.

Es bicampeón de la Liga MX y conquistó el Campeón de Campeones.

