Juan Manuel Márquez sobre sus críticas al Canelo Álvarez: “Siempre digo la verdad”

Saúl ‘Canelo’ Álvarez si bien ha logrado destacados resultados como ser el primer mexicano en ser campeón indiscutido en una categoría, no es del agrado de los exprofesionales como Juan Manuel Márquez.

‘El Dinamita’ aclaró el motivo de las constantes críticas que ha hecho al tapatío en los últimos años.

“Del Canelo yo hablo lo que es porque no estoy inventando nada y eso lo puedo decir de cualquier otro peleador”, especificó en el podcast ‘Un Round Más’.

Márquez indicó que no importa el nombre del pugilista sus opiniones son sinceras en ese aspecto.

“Lo que estuviera pasando alrededor de cualquier peleador yo lo voy a decir con objetividad y bien documentado, yo siempre digo la verdad”, agregó el ‘Dinamita’.

Juan Manuel Márquez se lanza contra los organismos por “esconder” al Canelo Álvarez

El próximo 14 de septiembre Saúl ‘Canelo’ Álvarez enfrentará a Edgar Berlanga, rival que si bien tiene un invicto en 22 enfrentamientos se esperaba que aceptara enfrentar a David Benavidez.

Por este motivo Juan Manuel Márquez cuestionó a los organismos de boxeo de cuidar al mexicano y aceptar que no peleara ante ‘Red Flag’ pese a ser un rival mandatorio.

“Ahí está Benavidez, que es retador oficial: ‘Ándale mi hijo, súbete de división, hazte a un lado, dame chance de trabajar, no me estorbes aquí, muévete tantito y si quieres regresar no hay bronca’”, añadió el ‘Dinamita’.

Esta crítica fue para el Consejo Mundial, Organización Mundial y Asociación Mundial de Boxeo, ya que en julio pasado la Federación Internacional de Boxeo sí le quitó el campeonato de los supermedianos por no aceptar el duelo ante William Scull.

