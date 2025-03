Juan Franco, el joven que quiere elevar el nombre de México en Grandes Ligas; lo firmaron los Marlins

Juan Franco Alva ha dado un paso significativo en su carrera profesional. El infielder se convirtió en miembro de una organización de las Ligas Mayores, al sellar pacto con los Marlins de Miami, donde una de sus metas será poner en alto el nombre de México.

“No me siento presionado; al contrario, me siento más fuerte de poder ser mexicano, un mexicano más que representa, ya que el mexicano para mí siempre es un pelotero más avanzado que el promedio. Me siento con mucha capacidad para llegar a poner a México otra vez en alto”, mencionó el tercera base de los Tomateros de Culiacán, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Previamente, Juan ya ha tenido la experiencia de defender los colores mexicanos como seleccionado nacional en la Copa Mundial Sub-18 2023, en China, y en el Panamericano de la misma categoría en 2024.

“Me siento muy honrado de poder decir que porté la camisa de México, de poder dar todo por mi país, por mi escudo. Me siento muy feliz de poder decir que fui parte de la Selección y todavía me queda una categoría más, así es que espero poder representarla en el Sub-23”, señaló.

A pesar de que su carrera ha tomado un ritmo meteórico en los últimos meses, al debutar en la Liga Mexicana del Pacífico y firmar con un equipo de Grandes Ligas, Alva considera que todo ha estado llegando a su debido tiempo.

“Siempre he dicho, con mi familia también, que los tiempos de Dios son perfectos. Pero, sin duda, estoy seguro de que todo lleva su paso. Este año, quién iba a pensar que iba a debutar en el Pacífico, quién iba a pensar que me iban a firmar [los Marlins]. Entonces, sin duda, creo que todo está llegando a su tiempo”, apuntó el también shortstop, quien trata de mantenerse enfocado y con humildad ante las grandes oportunidades que tiene enfrente.