Joven promesa de la Liga MX lanza indirecta a Javier Aguirre: "Me veo en el Mundial"

La Selección Mexicana cerró hace unas horas una pequeña gira por el extranjero, misma que le permitió a Javier Aguirre observar a varios jugadores jóvenes, quienes tuvieron la oportunidad de enfrentar ambientes hostiles.

Con dos triunfos, uno ante Panamá y otro ante Bolivia, el combinado azteca, conformado únicamente por elementos de la Liga MX, regresó con buenas sensaciones sobre el trabajo realizado y espera repetir convocatoria para llegar a la Copa del Mundo de 2026.

Uno de ellos fue Richard Ledezma, futbolista de Guadalajara, quien a su llegada a tierras tapatías para enfocarse en el Clausura 2026 compartió su ilusión de formar parte de la lista final del Vasco.

"Sí, obviamente, me veo en el Mundial", comentó rápidamente el integrante de Chivas, quien de inmediato se puso a las órdenes de Gabriel Milito para sumar minutos.

A la par de Ledezma, otro que también volvió con el Rebaño fue Brian Gutiérrez, quien agradeció la oportunidad de vestir la camiseta de México, algo especial al compartir ese momento con varios jugadores rojiblancos.

"Obviamente, ocho de Chivas, fue algo muy bonito y ojalá que suceda otra vez. Es un sueño, por eso llegué a México y por eso visto los colores de las Chivas. La verdad me sorprendió (la convocatoria), pero así es el futbol y hay que continuar. No sé la verdad (si voy a ir al Mundial). Él (Javier Aguirre) es quien tiene la decisión final", finalizó.