Más Información

Joseph Blatter alerta a aficionados previo al Mundial 2026: ¡Manténganse alejados de EU!

Joseph Blatter alerta a aficionados previo al Mundial 2026: ¡Manténganse alejados de EU!

Checo Pérez: Fechas, horarios y dónde ver EN VIVO al mexicano en los tests de Fórmula 1

Checo Pérez: Fechas, horarios y dónde ver EN VIVO al mexicano en los tests de Fórmula 1

NFL: Donald Trump sorprende al anunciar que no irá al Super Bowl

NFL: Donald Trump sorprende al anunciar que no irá al Super Bowl

Joven promesa de la Liga MX lanza indirecta a Javier Aguirre: "Me veo en el Mundial"

Joven promesa de la Liga MX lanza indirecta a Javier Aguirre: "Me veo en el Mundial"

Así le fue a Checo Pérez en el primer día de test de Fórmula 1 en Barcelona

Así le fue a Checo Pérez en el primer día de test de Fórmula 1 en Barcelona

La Selección Mexicana cerró hace unas horas una pequeña gira por el extranjero, misma que le permitió a Javier Aguirre observar a varios jugadores jóvenes, quienes tuvieron la oportunidad de enfrentar ambientes hostiles.

Con dos triunfos, uno ante Panamá y otro ante Bolivia, el combinado azteca, conformado únicamente por elementos de la Liga MX, regresó con buenas sensaciones sobre el trabajo realizado y espera repetir convocatoria para llegar a la Copa del Mundo de 2026.

Lee también

Uno de ellos fue Richard Ledezma, futbolista de Guadalajara, quien a su llegada a tierras tapatías para enfocarse en el Clausura 2026 compartió su ilusión de formar parte de la lista final del Vasco.

"Sí, obviamente, me veo en el Mundial", comentó rápidamente el integrante de Chivas, quien de inmediato se puso a las órdenes de Gabriel Milito para sumar minutos.

Lee también

A la par de Ledezma, otro que también volvió con el Rebaño fue Brian Gutiérrez, quien agradeció la oportunidad de vestir la camiseta de México, algo especial al compartir ese momento con varios jugadores rojiblancos.

"Obviamente, ocho de Chivas, fue algo muy bonito y ojalá que suceda otra vez. Es un sueño, por eso llegué a México y por eso visto los colores de las Chivas. La verdad me sorprendió (la convocatoria), pero así es el futbol y hay que continuar. No sé la verdad (si voy a ir al Mundial). Él (Javier Aguirre) es quien tiene la decisión final", finalizó.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS