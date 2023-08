José Antonio García: No tener ascenso, ni descenso le partió la ma… al futbol

José Antonio García, polémico y exitoso directivo del futbol mexicano, ha alzado la voz con una petición muy especial: Que regrese pronto el ascenso y descenso.

El expresidente del Atlante, campeón en dos ocasiones con los Potros, dijo en charla con EL UNIVERSAL Deportes su sentir ante la ausencia de esa modalidad. Para él, no contar con ascensos “le partió la madre” a otras divisiones en México.

“Con eso de que no hay ascenso y descenso, le has dado en la madre a terceras y segundas divisiones… Y a toda la República Mexicana, los has dejado sin ilusión, sin el sueño de ver ascender a tu equipo como pasa en España, en Inglaterra”, declaró el empresario mexicano.

LEE TAMBIÉN VIDEO: Patricia Guerra hace historia y nada 48 kilómetros por los puentes de Manhattan

Toño García se fue más allá de lo futbolístico e hizo énfasis en todo lo que genera el futbol en otros estados de la República que no tienen oportunidad de ascender a otra mejor división.

“Esas aficiones, fuentes de trabajo, la noticia agradable entre tanta inseguridad y broncas que tenemos, dales un desahogo. El deporte aleja de las drogas y delincuencia… Es un deporte que crea disciplina, carácter y se están perdiendo todos esos valores”, dijo contundente el dueño de la histórica marca Garcis.

LEE TAMBIÉN Henry Martín causa baja en el América; se pierde la Leagues Cup

Por último, aseguró que no contar con ascensos y descensos “promueve mediocridad y la falta de oportunidad a jugadores mexicanos”.