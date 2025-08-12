Jornada histórica para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior 2025; cuatro medallas de oro

Asunción.— Jornada dorada para la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior 2025.

El martes fue un día que entregó cuatro preseas áureas a los atletas tricolores que compiten en el evento continental juvenil.

Los primeros en llegar a lo más alto del podio fueron los arqueros Adriana Castillo y Máximo Méndez, quienes se impusieron en la modalidad de equipos mixto compuesto. En el duelo decisivo, le ganaron a los estadounidenses Kaylee Ryan Gurney y Zachary Neilson por pizarra de 153-140.

El siguiente oro también llegó en el tiro con arco, pero en la modalidad de equipo recurvo femenil, donde la medallista olímpica Ángela Ruiz hizo mancuerna con Naomi Aguilar y el resultado fue excelente. No tuvieron demasiados problemas para derrotar a las rivales que tuvieron enfrente.

Celia Pulido otorgó la presea áurea número tres, en la piscina del Centro Acuático paraguayo.

Leer también Pablo Barrera estalla contra periodista de TUDN; "No tienes conocimiento de futbol"

La poseedora del récord mexicano demostró su gran calidad al llevarse la victoria en los 100 metros dorso, tras detener el cronómetro en un minuto y 82 centésimas.

Pulido llegó a Paraguay como una de las cartas más fuertes de la delegación mexicana, etiqueta que ha confirmado a cabalidad.

El baño dorado cerró gracias al equipo femenil de gimnasia rítmica, que fue el mejor en la prueba general de conjuntos.

Martha Coldwell, Ana Martínez, Jaidy Novelo, Fernanda Ramírez y Bárbara Ponce enamoraron con sus rutinas y terminaron en lo más alto del podio, con lo que confirmaron que esta disciplina tiene un gran futuro en México.

La justa continental arrancó el sábado y se extenderá hasta el 23 de agosto, por lo que se esperan muchas más alegrías por parte de los atletas mexicanos.

Leer también Cruz Azul con una dosis de fortuna derrota al Atlético de San Luis; oxígeno puro para Nicolás Larcamón