Jorge Campos arremete contra la Selección Mexicana: "El mejor DT del mundo no va a poder"

La Selección Mexicana disputará en unas horas la final de la Copa Oro ante Panamá, un duelo fundamental para darle seguridad al proyecto de Jaime Lozano en el Tricolor.

Un estratega que pese a los buenos resultados no convence a gran parte de la afición, entre ellos al exjugador Jorge Campos, quien arremetió contra la Federación Mexicana de Futbol por sus decisiones.

El comentarista, aseguró que los directivos han perdido mucho tiempo y se han olvidado de trabajar un proyecto a largo plazo.

“Puede venir a la Selección Mexicana el mejor técnico del mundo o los tres mejores técnicos del mundo y no van a poder. La culpa no es del director técnico. En México no se trabaja a largo plazo. Los directivos compran magia; quieren tener una varita mágica y cambiarlo todo. Y luego le echamos la culpa al entrenador y el problema es que no hay un proceso", comentó en entrevista con ESPN.

Campos, agregó que un problema es la falta de estilo en la Selección Mexicana, una situación que es culpa de la falta de confianza en procesos a largo plazo.

"Para ser campeón hay que tener procesos. ¿Cuántos años pasaron para que Argentina, una potencia, volviera a ser campeón?. No va a cambiar nada. No hay tiempo para lamentarse. No tenemos un estilo por más de cuatro años; llega un técnico nuevo y jugamos de otra manera. La verdad que todo esto es triste, cuando la solución la conocemos todos”, finalizó.