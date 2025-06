Jonathan Aranda y el secreto de su magia en Grandes Ligas; ser papá encumbró al mexicano de los Rays

Jonathan Aranda se encontraba en la caja de bateo, esperando lo que sería el lanzamiento de su vida. A escasos metros del pelotero se encontraba un pitcher muy especial, Milka Medrano, quien por primera vez fungía como lanzadora en un parque de las Grandes Ligas.

Aquel momento entre la pareja marcaría el resto de sus días.

El tijuanense contactó la pelota, fuerte, tan fuerte, que al momento estalló para crear una hermosa nube color rosa. La pareja mexicana dio a conocer así el sexo del bebé que estaba esperando y que a la postre se convirtió en la máxima motivación del pelotero mexicano que mejor ritmo de juego tiene hoy en Las Mayores.

El nacimiento de Regina Aranda —su hija— a principios de 2024 marcó un antes y un después en su carrera. La campaña 2024 fue la pauta para que el manager Kevin Cash lo considerara como titular indiscutible para este 2025, cubriendo la primera base con los Rays de Tampa Bay.

Aranda, quien debutó en las Grandes Ligas en 2022, mantiene el mejor promedio de bateo (.319) para un jugador de su posición en la Liga Americana. Y es que sin duda que la llegada de su hija, de la pequeña Regina, fue el estímulo que tiene hoy al pelotero de 28 años como un referente en el mejor beisbol del planeta.

“Es algo muy bonito lo que ha pasado, en verdad que me cambió la vida completamente. Lo digo muy en serio. Ahora todo lo que quiero hacer durante el día entero es estar con ella”, dijo Aranda, quien de esta manera reflexiona sobre la importancia de la paternidad no sólo en su vida privada, sino en su carrera deportiva. “Muchas veces tener un mal día en el terreno de juego se lo podía uno llevar a casa, porque siento que es parte de..., pero tener a mi niña me ayudó a mejorar esa parte de mí”, confesó el mexicano.

“Ahora lo único que quiero, independientemente de un buen juego o un mal juego, es llegar lo más pronto posible a casa e ir a abrazarla, ahí todo lo demás se acaba, ahí todo lo que sucedió en el día se borra”, dijo.

Sin duda, Jonathan Alexander Aranda, nacido en Tijuana, ha dado el más grande cuadrangular de su vida... Y asegura que va por más.