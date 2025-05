Jesper Sorensen admite que no tiene fórmula para vencer a Cruz Azul; “Jugamos contra un gigante, vamos a esforzarnos”

Vancouver Whitecaps quiere hacer historia. Es apenas el tercer equipo canadiense en llegar a una final de Concacaf Champions Cup y, aunque el reto es mayúsculo, confían en dar la sorpresa ante Cruz Azul en el Olímpico Universitario.

Montreal Impact y Toronto FC lo intentaron antes, pero no pudieron levantar el trofeo. Vancouver sabe que el margen de error ante un equipo como La Máquina es mínimo. Esta vez, buscan no quedarse a la orilla.

Jesper Sorensen, técnico del Vancouver, fue claro al reconocer la magnitud del reto: “Para nosotros, claramente, es un momento muy importante. Es la primera vez en la historia del club que participa en una final, no estamos aquí tan solo para participar, también queremos vencer”, confesó en el día de medios de Concacaf.

El danés asumió el cargo recientemente y no esperaba llegar tan lejos: “Este es muy importante para mí como técnico… Es un juego y un torneo muy especial. Asumiendo el equipo de Vancouver hace poco tiempo, no esperaba llegar hasta aquí hoy”, confesó.

Sabe que enfrente tendrá a un rival con mucha historia en la zona: “Cruz Azul ha vencido este torneo, creo que seis veces. Así que estamos jugando contra un gigante. Pero nosotros también queremos crear y escribir nuestra propia historia”, aseguró.

A pesar de no tener una receta para ganar, confía en sus jugadores: “No tengo la fórmula para vencer mañana, pero no tendremos excusas si no vencemos”, señaló. Vancouver ha eliminado a equipos como Rayados, Pumas e Inter Miami.

La ilusión no solo está en la plantilla, también ha crecido en el país: “Canadá es más conocido por el hockey sobre hielo, pero hemos generado bastante entusiasmo también con respecto al futbol… vencer lo es todo para nosotros mañana”, comentó Sorensen.

Y agregó: “Uno se siente muy motivado… Salimos aquí, vemos el trofeo y todos están muy motivados porque es algo histórico para el club”, finalizo el estratega de Whitecaps, ilusionado con vencer a Cruz Azul en CU.