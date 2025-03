Javier 'Chicharito' Hernández confesó que tiene una gran relación con Cristiano Ronaldo; "Él me preguntaba de México"

Uno de los puntos más altos en la carrera de Javier 'Chicharito' Hernández es, sin dudas, su experiencia como jugador del Real Madrid, donde coincidió con uno de los mejores jugadores del mundo como Cristiano Ronaldo, con quien construyó una buena relación de amistad.

Hace 10 años, Chicharito anotó uno de los goles más importantes de toda su trayectoria por Europa en los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid. En ese gol, Cristiano le dio la asistencia al mexicano y después de la gran euforia con la que festejó el canterano de Chivas, se abrazaron para celebrar el pase a semifinales.

En reciente entrevista con el famoso periodista Julio Maldonado, conocido como 'Maldini', el máximo goleador de la Selección Mexicana fue cuestionado sobre su relación con el ganador de cinco Balones de Oro.

"Buenísima. Algo que sí voy a hablar del Bicho, que muy poca gente he visto, es que todos sabemos lo que es Cristiano Ronaldo en el mundo, pero yo tuve muchas pláticas con él porque coincidíamos a veces en temas de recuperación donde no había gente, estábamos en las albercas y ahí Cristiano no es que cambiaba, pero se vulnerabilizada más, él me platicaba mucho que teníamos en común compañeros en el Manchester, él me preguntaba de México y sí tuve muy buena relación con él. Más allá de que no fueron momentos diarios, Cris se llevaba mejor con otros, yo igual, pero si coincidíamos en muchos momentos donde a mí me sorprendió para bien porque donde había más intimidad el se permitía mostrar un lado que no le mostraba a todo el mundo" respondió Javier.

Además, agregó que "él se tiene que cuidar mucho, lo que haga todo el mundo lo va a juzgar, entonces ha generado una protección muy personal que le admiro mucho para poder sobrellevar esa tensión mundial. Si algunos a veces sentimos que nos ven mucho imagínate gente como Cristiano, que no hay cosa que haga que no la sepa el mundo. Mi relación con él fue muy bonita por las cosas que pudimos conectar".

