Javier Aguirre tras la goleada de México a Honduras: “Mi trabajo no es callar bocas, es entrenar”

La sonrisa le regresó a Javier Aguirre después de avanzar al Final Four de Concacaf. Honduras quedó en el pasado. Las críticas las olvidó y hoy, solo está enfocado en lo que vendrá para la Selección Mexicana.

El caer 2-0 en San Pedro Sula, les benefició para cambiar el chip y mostrar que fue un accidente lo que ocurrió aquella noche en el Morazán. Pero que nunca sintieron pánico.

“Mi trabajo no es callar bocas, no me detengo en cosas que no puedo controlar. La crítica la entiendo, recibo y la proceso. No me influye. El peso de encima lo dices tú, pero no me presiona”, indicó en rueda de prensa.

Y agregó: “Te diría que apanicado no es la palabra que utilizaría para describir a mis jugadores, no vi pánico, les faltó correr riesgos, es falta de personalidad y carácter. Fueron dos equipos distintos, uno tenía la necesidad de hacer algo, pero con el 2-0 usamos gente de corte ofensivo, con volantes de pelota, Alexis, Charly, después metimos dos puntas, era un partido para jugártela todo o nada”.

Por otro lado, el técnico de la Selección Mexicana, aseveró que nunca se ha metido con la gente, que los momentos que ha tenido con algunos jugados le provoca vergüenza, por lo que trata de cambiar su presente.

“Si, he perdido la cabeza y lo reconozco… Nunca jamás me he metido con nadie, pero nunca encontrarás algo así. Como jugador y como entrenador era inestable, me desconozco y me da vergüenza, soy autocritico, nunca he promovido un gesto, una animadversión, tu mencionas a la prensa, es algo que no controlo, lo que puedo controlar es las acciones de mis jugadores, les pido que sean respetuosos, que no provoquen el debate, que está afuera del Mundial”.

“Vasco” elogió el carácter de los jóvenes

Algo que llamó la atención de todos previo al partido, fue el parado táctico y el once titular que mandó Javier Aguirre al incluir a Huescas, Chiquete y Alexis Gutiérrez.

“No me gusta destacar o individualizar. Me preocupaba Rodrigo Huesgas, hace mucho no juega 90 minutos, pero en Dinamarca no tiene esa regularidad. Sé de su determinación. Chiquete, lo vengo siguiendo hace tiempo, es un jugador distinto, zurdo, grande, ágil, ante la necesidad de traerlo, proque Johan no estaba, era el cambio natural, lleva tiempo en primera. Lo de Alexis nos sorprendió hasta mí, pero Cruz Azul es un lujo verlo jugar. Los chavos no me decepcionaron”.

Por último, aseguró que en el tema de la portería está tranquilo, que cada portero debe mejorar si quiere ser el titular para el Mundial del 2026.

“Porque está Tala, Ochoa y Malagón. Han jugado bien, pero los tres entrenan bien. Mala y Memo andan bien, pueden jugar cualquier de los tres”.