Javier Aguirre se sincera: “Es momento de volver a mi país, de hacer algo por él”

Está a punto de comenzar la tercera era del “Vasco”. Este jueves, Javier Aguirre será presentado por tercera ocasión como técnico de la Selección Mexicana de cara al Mundial del 2026, una Copa del Mundo que le ilusiona, y en donde espera entregar buenos resultados.

En una entrevista realizada por la Federación Mexicana de Futbol, Aguirre lanzó un discurso de los suyos, populista, prometiendo esfuerzo, pero no resultados, por lo menos no hasta antes del 2026…

Resaltó que él hubiera querido que Jaime Lozano se quedara al frente de la Selección, “pero los resultados mandan”, indicó.

Y extrañamente, no dijo nada de la incorporación de Rafa Márquez como nuevo miembro de su cuerpo técnico.

Pero lo importante es que el “Vasco” lo volverá a intentar, “hay que volver a la elite”, dijo…

“Es momento, después de muchos años fuera, volver a mi país y hacer algo por él”, menciona el quien, hasta hace pocos meses, fuera técnico del Mallorca en la Liga de España.

“Llego en un momento bueno, anímico y físico, con un buen bagaje para aportar, y más que el Mundial se va jugar en México. Sé cómo se respira el ambiente en mi país. En el 86 estaba adentro”, manifestó recordando cuando fue parte del Tricolor que jugó la Copa del Mundo celebrada en el país hace 38 años.

QUERIA QUE EL “JIMMY” SIGUIERA

Javier Aguirre habló acerca de la salida de Jaime Lozano del puesto que ahora va a ocupar, un puesto que dijo hace algunas semanas, que no le preocupaba… “Los proyectos hay que dejarlos terminar, apoyaba a Jaime hasta el final… Pero en este cargo los resultados mandan y tomaron decisiones. En ese sentido decidió el presidente y me llaman a mí”.

El ex técnico del Pachuca justificó su cambio de decisión: “Si se decidió que no continuara el anterior, pues soy mexicano, entrenador y es una oportunidad fantástica para volver a mi país y hacerlo en el Mundial si Dios quiere. Me genera un montón de alegría”.

Y volvió a recurrir a la nostalgia: “En el 86 vi el Azteca, el Volcán (en Monterrey) lleno. Esos penaltis contra Alemania para entrar a semifinales… Cuando se cayó el sonido local (en la inauguración) y la gente cantó a capela en himno nacional. Los 100 mil espectadores…”.

Pero es claro y consciente, “han pasado 38 años y las cosas han cambiado. Estamos preparados para el tercer Mundial… La resonancia es mayor, las redes sociales… Hemos vivido muchos mundiales y hemos estado en la orilla. Ya jugamos en los dos Mundiales pasados (70 y 86) el quinto partido. Hay ilusión para meterse en la elite”.