Javier Aguirre asegura que el 'estrés' lesiona a jugadores en sus selecciones

La Fecha FIFA de Noviembre dejó de nueva cuenta una enorme lista de elementos lesionados en el balompié internacional, noticias que únicamente afectan a sus clubes.

Y una situación que tiene un culpable de acuerdo con el estratega mexicano Javier Aguirre, quien en conferencia de prensa culpó al 'estres' de las bajas de varios elementos.

"Soy un entrenador de la vieja guardia. No sé lo que son las redes sociales, para mí no existen, pero me consta que los chicos están muy pendientes de ellas, lo que dicen, y todo les afecta. Tienen una presión extra", aseguró Aguirre.

El extécnico de la Selección Mexicana, dijo entender a los técnicos de las selecciones, pero recordó que ahora todo cambia con los apoyos a los equipos.

"Nosotros (los entrenadores de los clubes) velamos por nuestros intereses y ellos por los suyos. Recuerdo que (en el Atlético de Madrid) me quedé ocho meses sin Maxi Rodríguez al romperse (en 2006) los cruzados en un España-Argentina. A partir de ahí la FIFA cambia y ayuda económicamente al club que le paga el jugador lesionado".

Por último, Aguirre vio con buenos ojos un cambio en el calendario internacional, que permita jugar las eliminatorias durante un mes y después retomar las ligas locales.

"Alguien lo propuso y me parece interesante. Para un futbolista jugar 60 partidos en un año entre Liga, Copa de Rey, Copa América, Concacaf, 'Champions', Liga de Naciones... es muy pesado", finalizó.