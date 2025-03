Jaqueline Cristian sigue consolidándose como la favorita del WTA 125 Puerto Vallarta Open; buscará imponerse en las semifinales

El “telón” de los Cuartos de Final en el WTA 125 Puerto Vallarta Open cerró con la presencia de Heather Watson, Linda Fruhvirtová, Jaqueline Cristian y Rebeka Masarova. Este sábado, las cuatro semifinalistas dejarán el corazón en la cancha para coronarse con un boleto a la ronda definitiva.

Cristian, la tenista rumana que parte como favorita en el torneo, dejó sin armas a su oponente: Tatjana Maria. Bajo el sol de la costa del Pacífico de México, se impuso por un doble 6-1.

Y es que a Cristian no le quita el sueño pensar en una estrategia; se limita a confiar en lo que ha construido a lo largo de su carrera. Prueba de ello es que, durante el duelo ante Tatjana, no le permitió ningún quiebre. El sueño por conseguir el título no se le escapará tan fácilmente.

Jaqueline Cristian es la tercera semifinalista del WTA 125 Puerto Vallarta Open.



Tras derrotar a Tatjana Maria, la tenista rumana ya tiene la mirada puesta en la penúltima ronda del torneo.

“Soy una jugadora sólida. Agresiva. Peleo y me gusta dar lo mejor de mí en la cancha", aseveró la rumana.

Sin embargo, en la pelea por un boleto a la Gran Final, Cristian se enfrentará a la tenista suiza, Rebeka Masarova; quien ya prometió darle pelea a la favorita del torneo.

“Una victoria siempre es la mejor preparación para el siguiente partido. Haremos un buen partido mañana”, sentenció Masarova.

Una vez que caiga la tarde en Puerto Vallarta, Jalisco, se definirán quiénes serán las tenistas que choquen en el duelo final.

Así se jugarán las semifinales del WTA 125 Puerto Vallarta Open

Sábado, 29 de marzo

Heather Watson vs Linda Fruhvirtová

vs Jaqueline Cristian vs Rebeka Masarova