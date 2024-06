Janeth Gómez encontró en el trabajo realizado por la legendaria Soraya Jiménez, Luz Acosta, Damaris Aguirre y Aremi Fuentes, entre otras la gran motivación para no darse por vencida y después de un largo ciclo de entrenamiento y competencias, alcanzar el sueño de representar a México en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El camino en la halterofilia de Janeth Gómez inició de manera fortuita, nada menos que cuando cursaba la educación primaria, ya que acompañando a su prima a practicar, le llamó la atención el andar “levantando fierros”.

El deporte simplemente la atrapó de inmediato, pese a que en primera instancia fue catalogada como “demasiado delgada” para competir en esta disciplina, viviendo con el temor constante de que sus padres le prohibieran lo que se volvió su gran pasión.

“En los primeros años recibía comentarios de todo tipo, me decían que por ser delgada me iba a romper, que iba a tener cuerpo de hombre o que me iba a quedar chaparrita. Era extraño, me echaban porras y tenían ese tipo de comentarios, pero jamás tuve miedo de salir lastimada, el temor era que mis padres les hicieran caso”, comentó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

La pesista tapatía, quien aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de París, luego de quedar en el noveno sitio en la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Halterofilia, al levantar 223 kilogramos en envión, reiteró su orgullo por ya ser una deportista que estará en la justa deportiva más importante del mundo, al igual que las mujeres mexicanas que vio por televisión y videos a corta edad.

“Significa mucho formar parte de esa lista de mujeres que pelearon por elevar el nombre de México. Ellas son las principales figuras y forman parte de las personas que me motivaron. Siempre estuvo en mi mente acudir a unos Juegos Olímpicos y ahora que lo logré me pongo a pensar en el camino que se tuvo que andar, y en el camino que falta por recorrer, para dar lo mejor", comentó la nacida en San Miguel del Alto, en el estado de Jalisco.

Por último, Janeth Gómez mandó un mensaje para la afición mexicana que verá su participación en tierras francesas, a la que le prometió dejar todo en la tarima.

“Voy a entregar todo en la tarima, levantaré todo por México. Quiero superame y mejorar mi marca con la que logré calificar, teniendo mis levantamientos completos.. Será cosa de Dios el lugar que me quiera dar", finalizó.