Jaime Lozano: Sé que tengo que dar resultados para dar estabilidad al país

“Nos cuesta jugar en Concacaf, no es fácil”, fueron las palabras que mencionó Jaime Lozano, estratega de la Selección Mexicana, quién aseguró que no es sencillo sacar las victorias en esta zona, por lo que deben “explotar las cualidades” de los jugadores.

“El aprendizaje y la enseñanza es que nos cuesta jugar en Concacaf, no es fácil, en lo interno, este puesto es muy inestable, ya ser entrenador no hay estabilidad, en la Selección menos, hay que darles las herramientas a los jugadores para explotar sus cualidades”, comentó Lozano en conferencia de prensa.

Lee también El "Eeeh pu..." se hace presente en el México vs Honduras en el Estadio Azteca

Asimismo, pide paciencia y continuidad sin importar los resultados, ya que estar cambiando constantemente puede afectar a la Selección Mexicana.

“Se habló de la continuidad, pero si pensamos en un proceso, ni cuando le empatamos a Alemania estábamos para ser campeones del mundo ni ahora éramos tan malos, estar cambiando no es la forma de alcanzar los objetivos de la Federación, yo sé que tengo que dar resultados para dar estabilidad al país, a los jugadores y a la Federación para que nos deje trabajar”

Jaime Lozano

Por otro lado, el estratega del combinado nacional aseguró que no es nada sencillo jugar en esta zona: “El partido de ida nos condicionó, lo hablamos ayer, no es fácil en Concacaf, es difícil, el Azteca pesa mucho, es un proceso en el cual hay muchos jugadores que no tuvieron la posibilidad de competir, hay que mantener una identidad, una actitud como la que se mostró hoy, desde que yo llegué creo que se ha mostrado”.

Jaime Lozano ya piensa en la Copa América ¿tiene un plan?

La mente, la ilusión y el sueño, está en un solo objetivo: La Copa América 2024. Tras conseguir el boleto directo, Jimmy ya cuenta con un plan para llegar preparado para el torneo.

“Ya tenemos un plan, evidentemente sabemos dónde tenemos las fechas FIFA, la de antes de Copa América, las semifinales, serán importantes, tenemos pensados llamados a gente local, pero, estamos haciendo un buen esfuerzo para conseguir los mejores rivales posibles, todos tienen competencia, la planeación está ahí, tenemos mucho en la planeación, esperemos aprovecharlo, sacar ventaja y llegar fuerte a la Copa América”, aseveró Jaime Lozano.

Lee también Prensa hondureña despide con aplausos a Reinaldo Rueda: Nos robaron, profe

Finalmente, el timonel azteca, aceptó que deben trabajar más en lo mental para evitar que sucedan cosas como las que se vivió en Tegucigalpa.

“El equipo debe crecer, madurar, que sepa los momentos del encuentro, teníamos claro que necesitábamos goles, sobre todo en el primer tiempo, esa necesidad nos hizo quedar mal parados, esa madurez es la que vamos a buscar, la fortaleza mental, creo mucho en la cabeza, es un tema muy entrenable y que nos puede ayudar muchísimo, siempre nos pasa lo mismo, hay que buscar herramientas, entrenar esto, lo demás, tenemos jugadores en buenas liga, que vienen y hacen bien las cosas, es un tema muy mental, buscar crecer todos juntos”.