Ja Morant se sincera tras su suspensión de veinticinco partidos: "Fue duro, días horribles"

Ja Morant, estrella de los Memphis Grizzlies, reconoció este viernes que vivió "días horribles" durante su suspensión de 25 partidos recibida por la NBA por aparecer con un arma en un vídeo en redes sociales y que sufrió particularmente por no poder jugar porque el baloncesto siempre fue algo "terapéutico" para él.

"Fue duro, días horribles. Fue duro, pero el apoyo que he tenido durante este período me ha ayudado mucho. Obviamente jugar al baloncesto es algo que he hecho toda mi vida, algo terapéutico para mí. Obviamente, quitármelo lo hizo más complicado", dijo Morant en su primera rueda de prensa de la temporada.

El líder de los Grizzlies, uno de los jugadores más talentosos de la NBA, está a punto de cumplir sus 25 partidos de suspensión y podrá reaparecer el próximo martes en un partido contra los New Orleans Pelicans.

En este período se ha sometido a terapia para trabajar en sus problemas personales.

"Aprendí cosas gracias a la terapia, me abrió los ojos, me dio un nuevo punto de visita sobre la vida, sobre cómo gestionarme, estar agradecido por estar todavía en esta posición", dijo Morant.

La estrella de los Grizzlies admitió que estuvo "contando los días" para poder regresar.

"Agradecido por el apoyo, no es fácil no estar en el campo, tener que mirar. Pero poder estar alrededor del equipo, entrenar, poder viajar ha sido bonito", aseguró.

Los Grizzlies sufrieron la ausencia de Morant y tienen un modesto balance de 6-17 en el Oeste de la NBA, lo que les deja en la decimotercera posición y muy lejos de los 'playoffs'.

"Sin duda me siento culpable, estoy fuera. A nadie le gusta perder, nuestro trabajo es saltar a la pista y ganar. Me tomo la responsabilidad por eso. Las decisiones que tomé me impidieron salir a pelear junto a mi equipo", afirmó.

Morant estará sancionado en los duelos contra los Houston Rockets y los Oklahoma City Thunder y podrá reaparecer el martes en New Orleans.

Las etapas del caso Morant

El pasado 16 de junio la NBA anunció una suspensión de 25 partidos sin salario a Ja Morant por "conducta perjudicial" para la liga de baloncesto tras posar el 13 de mayo con un arma de fuego en una emisión en vivo de vídeo.

Morant ya había sido sancionado con anterioridad con una suspensión de ocho partidos por otra acción similar el 4 de marzo cuando también exhibió un arma de fuego en un club de Denver.

La NBA también señaló que el jugador no podría participar en ninguna actividad pública de la liga o de su equipo, incluidos los partidos de pretemporada, mientras dure la suspensión. De hecho, la rueda de prensa de hoy fue la primera desde el pasado mayo.

La NBA ordenó que Morant cumpliera "determinadas condiciones", entre ellas tomar parte en un programa "que directamente responda a las circunstancias que le han conducido a repetir este comportamiento destructivo".

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró en un comunicado que "la decisión de Ja Morant de una vez más blandir un arma de fuego en los medios sociales es alarmante y desconcertante dada su conducta similar en marzo".

"El potencial de que la gente joven emule la conducta de Ja es particularmente preocupante. Bajo estas circunstancias, creemos que una suspensión de 25 partidos es apropiada y deja claro que participar en un comportamiento insensato e irresponsable con armas no será tolerado", añadió Silver.