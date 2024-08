Iván Alonso aseguró que no les pesa la estadística negativa contra el América

A unas horas de que se juegue el Clásico Joven en el Estadio Ciudad de los Deportes, entre Cruz Azul y América, Iván Alonso, director deportivo de La Máquina, aseguró que todos los partidos son importantes, no solo este.

Ganarle a Las Águilas siempre será un factor motivante en cada torneo, ya sea de jornada regular o fase final, pero para la nueva administración cementera, también lo deportivo cuenta mucho. Los modos son importantes.

Son ya siete partidos los que Cruz Azul no puede ganarle a sus acérrimo rival, a pesar de eso, Iván Alonso recalcó que no les afecta la racha negativa, ya que las estadísticas y la historia, no pesan.

“El partido que viene lo queremos ganar, no nos pesa la historia. Voy a retomar una frase del presidente, la que posteó el 26 de mayo, previo a la final contra América. Hablaba de que 'la final es importante pero que la organización deportiva del futbol Cruz Azul se jugaba una parada mucho más importante que eso'”, comentó el uruguayo durante la presentación de su nuevo patrocinador Electrolit.

El director deportivo recalcó que entiende al aficionado que está ávido por vencer a los azulcremas, pero no solo están enfocados en un solo partido, ya que al torneo aún le faltan varias fechas por jugarse y diversos rivales por enfrentarse.

“Para nosotros todos los partidos son importantes, entendemos que para el hincha si lo es, para nosotros el partido más importante es el que viene, sea amistoso u oficial, esa visión es la que nos va a catapultar nuevamente a un centro de referencia deportivo, no solo de México, sino de la región y posicionarnos a nivel global”.

Y agregó: “Como exfutbolista, son esos partidos donde te quieres poner la piel de jugador, a mi ya no me da. Ojalá continuémoos con la construcción de ese equipo que posicione a Cruz Azul como un equipo de excelencia deportiva".