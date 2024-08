Iván Alonso asegura que la salida de Uriel Antuna no afecta a Cruz Azul: "El plan debe continuar con los que realmente quieren estar"

Cruz Azul no le cierra las puertas a las posibles bajas o altas que puedan tener en este Apertura 2024. Tres jugadores salieron y existe una posible esperanza de que lleguen más elementos a reforzar el plantel.

Las sorpresivas salidas de Carlos Salcedo, Rodrigo Huecas y Uriel Antuna no afectan el plan que se trazaron al inicio del torneo, así lo dio a conocer en conferencia de prensa Iván Alonso, presidente deportivo de Cruz Azul.

El que se fuera Antuna de última hora, ahora jugador de los Tigres, no les afectó y dejó en claro que el que quiera estar en el club, es bienvenido y el que no, las puertas están abiertas.

“El plan no cambia esté quien esté, lo único que genera es transformación continua, por fases a nivel de gestión, metodología, del capital humano y esto ha hecho que los planes no cambien según las altas o las bajas. En abril, ya teníamos claras las altas y cuales eran bajas y las posibles bajas que íbamos a tener, no estuvimos lejos, eran porque estaban planeadas, quiero dejar claro que el plan deportivo sigue adelante. El plan debe continuar con los que realmente quieren estar en el barco, los que no, las puertas están abiertas”.

El mercado de fichajes cierra el 14 de septiembre y solo pueden adquirir jugadores mexicanos que jueguen en el extranjero o algún extranjero, pero dando de bajo a un elemento.

“Cruz Azul sigue expectante en el mercado, lo único que se puede tener claro en la vida es que las cosas van a cambiar, si surge en el marcado una posibilidad tanto de altas y bajas que puedan hacer sentido y que sigan el plan deportivo adelante, la vamos analizar y tomaremos la decisión que creamos oportuna en el momento”, expresó en conferencia de prensa.

Y agregó: “Seguimos sobrevolando el mercado, tenemos que ver qué posibilidades otorga el mercado tanto de salidas así como llegadas, y que sea un crecimiento potencial económico para el club"

Finalmente, el director deportivo señaló que Gabriel Fernández estará pronto en el terreno de juego, metiendo goles y dándole alegría a la afición cementera.

“El Toro hace una semana primero cumplió los seis meses, esa es una lesión de periodo largo porque es una lesión que sustituye en la rodilla y lleva 6 meses donde a partir de ahí tiene el alta deportiva, Gabriel ya la tiene, ahora comienza a tachar días para otra alta que es diferente, estamos felices de que el tiempo vaya transcurrido a lo que nos vayamos planteando y como lo dijo pronto, lo volveremos a ver en la cancha".