"Memote" Martínez promete que Pumas enfrentará a Tigres como "si fuera una final" de la Liga MX

Si bien sufrieron una “dolorosa” derrota en el Estadio Jalisco, los auriazules de Pumas no quieren estancarse en el pasado. Borrón y cuenta nueva, por lo que ya tienen la mirada puesta en su próximo rival: Tigres.

Compromiso donde dejarán el corazón en la cancha, como si fuera "una final" del balompié mexicano; así lo aseguró el delantero Guillermo Martínez, quien negó que exista una crisis en el plantel del Pedregal.

“Lo vamos a encarar como una final porque, como lo menciono, siempre está en finales. [...] Ser responsable en lo que conlleva ser seleccionado y respetar siempre las ideas del entrenador. No me envicia algo, sino aportar desde donde me toque y de la mejor manera”, platicó en conferencia de prensa.

La última vez, que los conjuntos universitarios se hicieron frente, fue en el pasado Clausura 2024. “Memote” rescató el empate con un doblete, hazaña que salvó a Pumas de hundirse más en su condición de visitante.

Martínez está consciente de la responsabilidad que conlleva representar a Pumas. Tanto él, como César “Chino” Huerta ―quien se convirtió en foco de críticas por “perdonar” el penal que pudo darle ventaja a los auriazules en el pasado duelo contra Atlas― tienen una fortaleza mental que les ayuda a ocuparse, no a preocuparse.

“Hablamos sobre estar tranquilos. Y un penal no es tan fácil como se puede ver. Es mucha responsabilidad. Él sabe de la capacidad que tiene y es algo que no nos preocupa, pero nos ocupa”, finalizó el futbolista.

Como parte de la Jornada 6 del Apertura 2024, Pumas recibirá a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario; ventaja para los auriazules, ya que es un factor que les brindará confianza para sumar sus respectivos tres puntos y escalar a los primeros cinco lugares de la tabla de posiciones.

¿A qué hora y dónde ver el próximo partido de Pumas? (En tiempo del centro de México)

Domingo, 1 de septiembre

Pumas vs Tigres | 17:00 | ViX Premium, TUDN y Canal 5.

Guillermo Martínez con Pumas, durante el Apertura 2024 - Foto: Imago7