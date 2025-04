Israel Reyes renueva con América; así lo presumió el tricampeón de la Liga MX

El Clausura 2025 de la Liga MX todavía no termina y ya dejó una gran noticia para los aficinados del Club América, al ver la renovación del defensa mexicano Israel Reyes.

Luego de grandes temporadas, en la que se ha vuelto una de las piezas claves en el equipo de André Jardine, el equipo azulcrema compartió que el exjugador del Puebla seguirá ligado a la institución hasta 2028.

Lee también Vicente Sánchez se ilusiona con un Cruz Azul finalista en Concacaf; “estamos concentrados y motivados”, asegura

Reyes, quien con su nivel también logró ganarse un lugar en la Selección Mexicana, no pudo ocultar su felicidad por seguir en el equipo de Coapa, agradeciendo el respaldo del cuerpo técnico.

"La verdad feliz, feliz de estar por la confianza que me da el club, por lo que hemos trabajado en conjunto, por lo que hemos logrado anteriormente y también por todo lo que viene. Muy convencido y contento de seguir con todos ustedes", mencionó.

Lee también Cuauhtémoc Blanco revela sus trabajos antes del futbol y la política; "Vendí discos piratas en Tepito"

Reyes, quien ha tenido acercamientos para llegar al balompié europeo, también mandó un mensaje a los aficionados por su respaldo en cada una de las campañas con el club.

"La verdad gracias por todo el cariño que me han dado, por lo que me he sentido blindado por todos ellos, por todo lo que hemos vivido juntos anteriormente, son la mejor afición de México, se siente un cariño único y así lo recibo yo también, me siento muy respaldado por todos ustedes", mencionó.