Irene Guerrero, lista para el Duelo de Estrellas entre la Liga MX Femenil y Barcelona; representará al América en el histórico partido

Para Irene Guerrero, uno de los retos que enfrentarán las futbolistas de la Liga MX Femenil será conocer la forma en la que cada una de las convocadas se mueve en el campo, de cara al histórico Duelo de Estrellas que disputarán ante Barcelona, escuadra subcampeona de la Champions League Femenina.

La centrocampista, quien jugará en representación de las “Águilas” del América, reconoció que se siente honrada por formar parte del compromiso, junto con Nicolette Hernández y Scarlett Camberos.

“ [Lo importante será] ponernos en la misma página lo más rápido posible porque, en cuestión de tiempo, tenemos poco para conocernos en el campo. Siempre he sido del pensamiento de que las grandes y buenas jugadoras se entienden fácilmente en la cancha”, explicó la española en conferencia de prensa.

Las tres futbolistas azulcremas forman parte de la convocatoria que buscará poner en alto al balompié mexicano femenil, por lo que “es un halago y un orgullo que te consideren dentro de esas grandes futbolistas que se han formado para el All Star. Obviamente también tener la posibilidad de convivir y saber cómo nuestras otras compañeras viven en sus clubes”, reconoció Guerrero.

El encuentro, que se celebrará el próximo 22 de agosto, formará parte de la apretada agenda que les espera a las jugadoras del América. Y es que, además de ver actividad en el Apertura 2025, también se jugarán la vida en la Concacaf W Champions Cup, sumado al compromiso amistoso que las “Águilas” sostendrán, ellas solas, ante Barcelona.

“Ante un grandísimo rival como lo es el Barcelona, lo más importante es que haya espectáculo y los aficionados disfruten del partido. [...] Ojalá salga todo bien para que se pueda repetir”, concluyó la centrocampista.

Por lo pronto, el reto más cercano que les espera a las azulcremas es el Clásico Capitalino que disputarán en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde las auriazules de Pumas buscarán darle fin a su invicto.

