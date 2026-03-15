La selección de futbol de Irak viajará a México para disputar su partido de repechaje para el Mundial 2026 a pesar de las dificultades de viaje provocadas por la guerra en Oriente Medio, confirmó el sábado el presidente de la Federación Iraquí, Adnan Dirjal.

"La selección nacional partirá a finales de semana hacia México en un avión privado y hemos logrado ponernos en contacto con algunos clubes en los que juegan nuestros futbolistas profesionales para que se incorporen al equipo antes" de la fecha prevista para este partido, el 31 de marzo en Monterrey, declaró en un mensaje en Facebook.

Irak se enfrentará por un lugar en el Mundial de Norteamérica 2026 con el ganador del partido que cinco días antes jugarán Bolivia y Surinam, también en Monterrey.

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El vencedor de dicho encuentro integrará el Grupo I del Mundial junto a Francia, Senegal y Noruega.

El lunes último, el seleccionador de Irak, el australiano Graham Arnold, pidió a la FIFA aplazar este partido de la repesca intercontinental, debido a que numerosos jugadores y miembros del cuerpo técnico están bloqueados en Oriente Medio por la guerra, desatada el 28 de febrero por los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El espacio aéreo iraquí está cerrado al menos hasta el 1 de abril por esos bombardeos aéreos, a los que Teherán responde con salvas de misiles y drones sobre territorio israelí y objetivos estadounidenses en la región.

"Debido a las circunstancias y a los desafíos a los que se enfrenta la región", la Federación iraquí recurrió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, explicó Dirjal, que agradeció al organismo mundial y a la Confederación Asiática por su ayuda.

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كلمة السيد عدنان درجال

رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم

حول تحضيرات منتخبنا الوطني لمباراة الملحق المقبلة،

والتي ستقام في مدينة مونتيري – المكسيك.



Remarks by Mr. Adnan Dirjal, President of the Iraq Football Association, on the preparations of the Iraq National Team for the… pic.twitter.com/uBcnx9P2Cb — Iraq National Team (@IraqNT_EN) March 14, 2026

La selección de Irán, por su parte, está clasificada para el Mundial 2026, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, consideró el jueves que no debería viajar a Estados Unidos por "su propia seguridad".

Se planteó la cuestión del retiro de Irán del Mundial, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio, lo que podría beneficiar a Irak, pero el Team Melli rechazó esa posibilidad.

"La cuestión de un retiro de Irán no es más que palabrería y no hay nada oficial", afirmó el presidente de la federación iraquí, Adnan Dirjal.