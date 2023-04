Inauguran selectivo de natación en Nuevo León

Se inauguró de manera oficial el selectivo de natación 2023, en la alberca olímpica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde además, ya comenzaron las competencias de una manera espectacular.

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María Jose Alcalá, en compañía de Rodolfo Martínez González, encargado de despacho de INDE Nuevo León; Verónica Pavón, secretaria general del Comité Estabilizador; Jaime Segura, director del centro acuático de la UANL; Hernán Blanco, director de desarrollo político de la secretaría general de gobierno de NL; Daniel Jaso, presidente de la asociación natación de Nuevo León; y María Teresa Rodríguez, medallista olímpica.

La presidenta del COM, agradeció al gobernador del estado, Samuel García, y demás autoridades de la entidad y comité organizador por apoyar a la realización de este evento, de la mano de la Comisión Estabilizadora creada por la World Aquatics, antes FINA.

Pero el agradecimiento especial fue para los padres de familia por el apoyo a sus nadadoras y nadadores.

"Ustedes merecen el aplauso porque ustedes son los que apoyan a sus hijos. Estos es muy importante", dijo al tiempo en que recordó que el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló en contra de la apelación del presidente de la FMN que buscaba en este último recurso evitar que lo quiten del puesto. "Ya decidió por los atletas, a favor de los nadadores porque los nadadores son los que importan y el COM quiere nadadores en los próximos Juegos Olímpicos. No nos podemos detener, no por una persona se va a caer el deporte de la natación. Ustedes son la natación de México, ustedes son quienes la hacen".

En las primeras competencias que se llevaron a cabo en este primer día del selectivo, Héctor Ruvalcaba de ANV Edomex ganó los 200 metros mariposa con tiempo de 1:57.40. Andrea Sansores de Quintana Roo ganó los 50 dorso con 28.79 y Andrea Pérez de Guanajuato los 400 libre con 4:24.05.

Pero la gran nota la dio Jorge Iga, de ANV quién no solamente ganó los 100 metros libre, sino que impuso nuevo récord mexicano con 48.87, extraordinaria marca que se convirtió en el primer récord del selectivo.