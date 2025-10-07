Iker Fimbres se ilusiona con el Mundial sub 20: "Soñamos con ser campeones del mundo"

Este martes la Selección Mexicana sub 20 selló su boleto a cuartos de final del Mundial sub 20 tras humillar a Chile (1-4) en una noche donde las estrellas fueron Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos. El canterano regiomontano, autor del segundo gol del partido, confesó su ilusión por llegar hasta el final.

“No sé si somos favoritos, pero nosotros soñamos con ser campeones del mundo. Vamos paso a paso y ahorita estamos enfocándonos en cuartos de final”, declaró al final del partido.

Por su parte, el entrenador mexicano, Eduardo Arce, se mostró más tranquilo, consciente que aún hay grandes selecciones en el camino, como Argentina o Nigeria, sus posibles rivales en la siguiente fase.

“No pongamos etiquetas todavía, porque hay naciones muy importantes. Nosotros seguiremos trabajando para seguir avanzando”, declaró.

Quien fuera entrenador del Puebla destacó que “me pareció un partido completo de la Selección Mexicana, porque se hizo presión, y en el segundo tiempo, cuando ellos aprietan, pudimos manejar esos momentos con inteligencia”.

Finalmente, agregó que “sabíamos que era una motivación extra porque era a lo que veníamos. Salimos de un grupo complicado, nos toca ahora el rival, esto no para. Hay que seguir enfocados en lo que viene”.

