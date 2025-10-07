Más Información

Iker Fimbres se ilusiona con el Mundial sub 20: "Soñamos con ser campeones del mundo"

Iker Fimbres se ilusiona con el Mundial sub 20: "Soñamos con ser campeones del mundo"

Odell Beckham Jr. acepta suspensión de seis juegos en la NFL y podrá jugar en la Semana 12

Odell Beckham Jr. acepta suspensión de seis juegos en la NFL y podrá jugar en la Semana 12

Mundial 2026: ¿Qué selecciones podrían clasificarse en esta Fecha FIFA?

Mundial 2026: ¿Qué selecciones podrían clasificarse en esta Fecha FIFA?

Aficionado le pide a Javier Aguirre que aleje a Gilberto Mora del Bacardí

Aficionado le pide a Javier Aguirre que aleje a Gilberto Mora del Bacardí

La felicidad de Carlos Acevedo tras su regreso a la Selección Mexicana; sueña con disputar el Mundial 2026

La felicidad de Carlos Acevedo tras su regreso a la Selección Mexicana; sueña con disputar el Mundial 2026

Este martes la Selección Mexicana sub 20 selló su boleto a cuartos de final del tras humillar a Chile (1-4) en una noche donde las estrellas fueron Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos. El canterano regiomontano, autor del segundo gol del partido, confesó su ilusión por llegar hasta el final.

“No sé si somos favoritos, pero nosotros soñamos con ser campeones del mundo. Vamos paso a paso y ahorita estamos enfocándonos en cuartos de final”, declaró al final del partido.

Lee también

Por su parte, el entrenador mexicano, Eduardo Arce, se mostró más tranquilo, consciente que aún hay grandes selecciones en el camino, como Argentina o Nigeria, sus posibles rivales en la siguiente fase.

“No pongamos etiquetas todavía, porque hay naciones muy importantes. Nosotros seguiremos trabajando para seguir avanzando”, declaró.

Quien fuera entrenador del Puebla destacó que “me pareció un partido completo de la Selección Mexicana, porque se hizo presión, y en el segundo tiempo, cuando ellos aprietan, pudimos manejar esos momentos con inteligencia”.

Finalmente, agregó que “sabíamos que era una motivación extra porque era a lo que veníamos. Salimos de un grupo complicado, nos toca ahora el rival, esto no para. Hay que seguir enfocados en lo que viene”.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS