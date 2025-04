Hugo Sánchez no quería a Leo Beenhakker en el Real Madrid; "Es asqueroso y mentiroso"

Este jueves falleció el histórico entrenador neerlandés Leo Beenhakker, quien hiciera historia con el Real Madrid al ser el último entrenador en ser tricampeón de Liga; sin embargo, el estratega no tuvo una llegada sencilla al cuadro merengue, ya que Hugo Sánchez, entonces referente del equipo, no lo quería.

En 1992, Hugo Sánchez ya tenía nueve títulos como merengue y era el jugador más querido por la afición. Por lo mismo, tenía la personalidad y el carácter para encarar a Beenhakker, con quien no coincidía en su estilo de juego y fue a hablar con Ramón Mendoza (entonces presidente del Madrid), para decirle: “yo no puedo trabajar con un tipo que es mentiroso y asqueroso, o él o yo”.

Lee también Así fue la polémica salida de Leo Beenhakker del América; ¿Por qué lo despidieron?

La relación entre ellos se rompió cuando Hugo no fue convocado a un partido contra el Espanyol de Barcelona, a pesar de estar recuperado de una lesión. Entonces arremetió con la prensa contra Leo.

“No voy convocado. Habrá que preguntarle al técnico el por qué. Es una muestra inequívoca de que no quiere a Hugo para resolver. Ha sido sorpresivo. Me extraña que se pidan goles y yo no vaya convocado. Entendí no ir a Turín (a jugar la Copa UEFA) porque se quería hacer una táctica conservadora. Pero ante el Espanyol no creo que se juegue así. He demostrado que valgo para jugar al ataque. Se me están inflamando las amígdalas. Me ha sorprendido y me ha molestado no estar” expresó en aquel entonces.

Finalmente, Mendoza nunca le hizo caso al pentapichichi y el mexicano optó por regresar al país para jugar con el América.

"Lo hice porque me pagaron mucho dinero, me pagaban lo mismo que ganaba en el Real Madrid” concluyó.

Lee también El emotivo mensaje de Guillermo Ochoa tras el fallecimiento de Leo Beenhakker; él lo debutó en América