Hugo Sánchez critica a Chivas y exige un técnico mexicano para el equipo: "Tiene que ser como en la Selección"

En las últimas horas, muchos nombres han sonado para llegar al banquillo de Chivas, club que luego de un semestre para el olvido, busca en el Apertura 2025 recobrar la memoria.

La lista de opciones del equipo rojiblanco está encabezada por estrategas extranjeros, quienes son analizados por la directiva con el objetivo de pronto elegir al indicado.

El hecho de considerar tantos entrenadores no nacidos en México generó molestia en Hugo Sánchez, quien no dudó en lanzar un fuerte comentario sobre cómo Guadalajara, con toda la identidad que lo caracteriza, le cierra la puerta a los directores técnicos mexicanos.

Lee también Tunden a Nailea Vidrio por festejar campeonato de Pachuca; "Tú no jugaste"

El exjugador del Real Madrid, y ahora analista de ESPN, habló del español Domènec Torrent, a quien le reconoció su capacidad, pero dejó claro su deseo de ver a un técnico mexicano al frente de la institución tapatía.

"Torrent es un buen entrenador, pero no lo es para Chivas, porque para Chivas tiene que ser un entrenador mexicano, así como con la selección. Si quieren seguir trayendo entrenadores extranjeros, me encantaría que también empezaran a contratar jugadores extranjeros", mencionó en una edición del programa Fútbol Picante.

Lee también Matías Almeyda rechaza dirigir a Monterrey; cumple promesa a la afición de Chivas

Sánchez terminó su participación poniendo como ejemplo lo ocurrido con la Selección de Brasil, que anunció la llegada de Carlo Ancelotti, compartió su decepción por esa decisión.

"Si traen a un jugador que no es mexicano, le deseo buena vibra, pero no me gusta. Es algo similar al tema de Brasil. Para mí es decepcionante que un técnico italiano (Ancelotti) vaya a dirigir a la selección más ganadora de Copas del Mundo; así pasa con Chivas", finalizó.