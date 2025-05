Tunden a Nailea Vidrio por festejar campeonato de Pachuca; "Tú no jugaste"

Pachuca logró hace unas horas colocar su nombre en la historia de la Liga MX Femenil al conquistar su primer campeonato en la categoría.

La escuadra comandada por Charlyn Corral supo manejar la ventaja y derrotó en una gran serie (3-2) al Club América en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Con el silbatazo final, las jugadoras hidalguenses celebraron con emoción lo conseguido en la cancha, sellando así una temporada redonda para el club.

Dentro de los festejos, una de las futbolistas que se llevó los reflectores fue Nailea Vidrio, quien no dudó en compartir su emoción en sus redes sociales.

Con varias historias y publicaciones en Instagram, Vidrio mostró a sus seguidores todo lo vivido en los festejos, aunque recibió muchos comentarios negativos por celebrar y "no aportar".

Entre los comentarios que se pueden leer en su posteo más reciente, resalta: "Felicidades para las que realmente dieron todo y sí jugaron, no nada más puro TikTok", "¿Se nos dio? Si tú no juegas y ni aportas nada futbolístico, está solo para ser una cara y sobre todo estás por tu padre, porque talento no tienes" "3 minutos. No nos engañemos" y "Más TikToks que minutos jugados", escribieron los usuarios.

La delantera mexicana no pudo tener los minutos esperados en el Clausura 2025 de la Liga MX Femenil, ya que solo sumó tres minutos jugados en el certamen.

La poca participación en la cancha contrasta con su actividad en redes sociales, donde Vidrio acumula 900 mil seguidores en Instagram y 700 mil más en TikTok.