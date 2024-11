Hugo Sánchez arremete contra Javier Aguirre: "Es el mejor, pero regresó por amiguismo"

La Selección Mexicana se encuentra viviendo momentos complicados bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, quien pese a ganar el pase a la siguiente ronda de la Concacaf Nations League ante Honduras, sigue generando comentarios negativos por algunas decisiones.

Tema del que no dudó en hablar Hugo Sánchez, histórico exjugador mexicano que resaltó la experiencia del entrenador del Tricolor, pero aseguró que su llegada al banquillo se dio por la relación de amistad que tiene con los dirigente.

Agregando que en el mercado existían mejores opciones para tomar el puesto, un lugar que ocupo durante 2006 y hasta 2008, teniendo un 61.54% de efectividad, gracias a trece ganados y únicamente cuatro derrotas.

“No me corresponde darle un consejo a Aguirre, tiene mucha experiencia, es el mejor entrenador que ha tenido México y ahora mismo lo considero el mejor. Aceptó ese regreso por amiguismo, porque la ‘Bomba’ y él son buenos amigos y hay un buen contrato, pero creo había otras opciones más llamativas e interesantes", comentó en entrevista con TUDN.

Sánchez, quien actualmente es comentarista de ESPN, destacó que en dos oportunidades Aguirre no pudo hacer nada con el equipo mexicano, además de establecer que hace falta un líder en el equipo.

“Javier ya estuvo en dos mundiales y no hubo gran cosa. Le están dando una tercera oportunidad y eso entristece mucho a alguien que tiene muchísima ilusión. Nos está haciendo falta mucho liderazgo en México, no nada más en futbol y en el deporte, sino en todos los puestos importantes que México tiene. Falta liderazgo y no tenemos muchos líderes en México", finalizó.